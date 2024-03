Italiani all' estero | Zaniolo gol contro le critiche | vince Farioli Crolla il Tottenham di Vicario e Udogie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – Nel giorno della festa del papà torna l'appuntamento con "all'". Settimana dove in Inghilterra, per via della sovrapposizione con la FA Cup, sono scese in campo solamente otto squadre tra cui la sfida tra Emerson Palmieri e Nicolòin West Ham-Aston Villa terminata in parità e ildi. Dalla Ligue 1 arrivano ottime notizie per il Nizza che non solo torna are, ma dati i pareggi di Brest, Lille e Monaco riesce anche a rosicchiare qualche punto in classifica. In Bundesliga il Friburgo dinzo Grifo gioca una gara stoica, ma non riesce a portare via nemmeno un puntoil rullo compressore Bayern Leverkusen. Andiamo a ripercorrere le prestazioni dei nostri ...