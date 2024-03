EQUITAZIONE Fei World Cup | De Luca vola in finale Ritorno al grande evento dopo 5 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Lorenzo Departeciperà alla finalissima della FeiCup di salto ostacoli in programma a Riad, Arabia Saudita, dal 16 al 20 aprile. All’il girone Europa Ovest manda 18 cavalieri: Deè 21°, ma considerando che il capoclassifica, lo svedese Von Eckerman, ci va di diritto in quanto ultimo vincitore, e calcolando alcuni ritiri, il fuoriclasse azzurro è rientrato tra i 18. Era dal 2019 che un cavaliere italiano non partecipava all’, e fu ancora lui, De(Ensor de Litrange) a rappresentarci. A Riad l’azzurro impiegherà F One Usa. p.m.