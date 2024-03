Egitto | risoluzione Pd-Si-+Eu | stop export armi leggere

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar (Adnkronos) – Lia Quartapelle, deputata del Pd; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Laura Boldrini, deputata del Pd e una delegazione di Giovani democratici di Milano presentano unaper vietare l?diall?. Parteciperà anche Egypt Wide, organizzazione che ha dimostrato come leitaliane siano usate dal regime egiziano per violare i diritti umani. Laè firmata anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein e da Benedetto della Vedova, deputato di +Europa. La conferenza stampa è prevista domani, mercoledì 20 marzo, alle 17.30 nella sala Stampa della Camera dei deputati. Lo rendono noto gli organizzatori. L'articolo CalcioWeb.

