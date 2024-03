Chi sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione? ADL aspetta aprile | Calzona ignaro del suo futuro

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildeldel, Francesco, è avvolto nel mistero: De Laurentiis attendeper decidere. Francesco, attuale allenatore del, non sa nulla del suo proseguo o meno sulla panchina del, poiché il club non ha ancora comunicato nulla riguardo al suo. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, durante un’intervista con ForzaSempre, “ha confermato che non ha ricevuto alcuna indicazione per il, poiché la decisione finale deve ancora essere presa. Si attende la fine di, quando molte società cominceranno a delineare le proprie ...

Scomparso il 4 gennaio 2015, ancora oggi Pino Daniele è ricordato come uno dei più amati e talentuosi cantautori italiani. A far rivivere il suo ricordo non sono solo le sue meravigliose canzoni, ma ... (dilei)

Vandalizzata ancora la tomba di Michele Merlo: ...dalla famiglia Merlo e che il ricavato ottenuto dalla vendita di "Con Il Cuore Tra Le Righe" sarà ... Se chi si è permesso di compiere un gesto cosi ignobile frequenta questa pagina è pregato di non ...

Nazisti di San Marino: È andato in Russia in qualità di osservatore internazionale, sebbene non abbia capito per conto di chi, ma sarà senz'altro colpa mia, e in un'intervista alla Tass " l'agenzia di stampa controllata ...