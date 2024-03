Auto incendiate nella notte | appartengono alla stessa persona Indagano i carabinieri di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024, precisamente alle 02:38, un incendio ha coinvolto duevetture in via Baviera, una traversa di via Nascosa, nelle vicinanze della chiesa di San Matteo. Le, una Toyota Aygo e una Ford Kougar, risultano entrambe intestate a una donna, la quale non risulta avere precedenti. Nonostante la loro appartenenzaproprietaria, le due vetture erano parcheggiate a una certa distanza l’una dall’altra al momento dell’incidente. Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei servizi di emergenza, che sono prontamente intervenuti sul posto per gestire la situazione. La natura dell’incendio e le circostanze che hanno portato al coinvolgimento delle duevetture sono al momento oggetto di indagine.