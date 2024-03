Ad Ancona i campionati italiani indoor Fisdir L’Anthropos Civitanova protagonista | vinte tante medaglie e stabiliti cinque primati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ottimi risultati delai tricolori paralimpicidi atleticatenutesi al PalaCasali diorganizzati dal club civitanovese. Ecco i risultati del. Primato italiano di Salvatore Bianca nei 60 m a ostacoli II1 in 9.89, nell’alto in 1.71 e nel pentathlon II1, record nel pentathlon anche per Andrea Mattone. Impeccabile Chiara Zeni, campionessa italiana nei 60 m II2 JF in 9.86. Momento esalper i padroni di casa grazie all’oro (Carlo Corallini, Mattone, Adolf Agyemang e Pietro Lo Sicco) e all’argento (Gabriele Brengola, Raffaele Di Maggio, Davide Benigni, Gaetano Schimmenti) nella 4x400. In tutto 10 record nazionali, di cuidel. Record nazionale per la squadra dicon ...