Acerbi e un passato turbolento Adesso c’è il caso Juan Jesus – TS

(Di martedì 19 marzo 2024) Francescoha aperto una seconda volta il vaso di pandora sull’accaduto di domenica sera a San Siro contro il Napoli. Tuttosport ripercorre la sua carriera e gli screzi in campo.– Continua il “dopo le sue dichiarazioni in stazione centrale a Milano. Francesco, non più un giovane calciatore in rampa di lancio, si fa accompagnare in campo dalla fede religiosa – spiega Tuttosport – che dopo la morte del padre ha trovato “sollievo”. Con un tumore sconfitto due volte, è questa la sua vittoria più importante. Quella contronon è la prima volta chefinisce nel vortice delle polemiche. 24 anni, dopo aver firmato per il Milan, commette degli errori imputabili solo a se stesso. E lo ...

