Fendi lancia la capsule collection a tema Emily in Paris ed è già iconica

19 dic 2025

Fendi e Emily in Paris: il brand ha annunciato il lancio di una capsule collection in edizione limitata riferita a una delle serie più iconiche del periodo. Sarà disponibile in selezionate boutique della griffe nel mondo, e anche sullo store online. Fendi x Emily in Paris: il brand lancia la capsule collection. Tra i protagonisti della capsule, alcuni dei modelli più iconici della maison romana. Ci sono infatti due borse Baguette e una borsa Peekaboo che, come ha spiegato la maison, sono “pensate per catturare lo spirito gioioso e sofisticato della serie prodotta da Paramount Television Studios e dal creatore Darren Star. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

