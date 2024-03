Patate vecchie e rinsecchite | ti svelo mia nonna cosa ci faceva!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 10 marzo 2024) In cucina un ingrediente che non può certamente mancare sono le. Ne facciamo un uso smodato, le impieghiamo in tantissime ricette eppure spesso capita di ritrovarci delle, ma assolutamente non vanno buttate! Ci sono davvero molti modi per poterle riutilizzare, nell’orto come concime, oppure in casa per sbrigare parecchie faccende. Oggi voglio mostrarvi un uso davvero interessante ma vediamo insieme disi tratta. Eliminare le bruciature dalle tue pentole con il metodo della patata vecchia sarà un gioco da ragazzi. La patata in questo caso è utilissima perché contiene l’amido che, come ci hanno sempre detto le nostre nonne, ha delle proprietà detergenti. Sono quindi perfette per i lavori di pulizia che non ti aspetti. Per eliminare le bruciature da una ...