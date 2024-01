Patate vecchie e rinsecchite | mia nonna mi ha insegnato ad usarle così

Leggi su donnaup

(Di martedì 16 gennaio 2024) In cucina un ingrediente che non può certamente mancare sono le. Lesono super versatili infatti con loro è possibile cucinare dei piatti irresistibili per qualsiasi palato. Tuttavia pochi sanno che con una sola patata è possibile anche portare a termine alcune faccende di casa. Per questo motivo continuando a leggere potrai scoprire che puoi imparare ad utilizzare una patata per pulire casa in modo da non doverle buttare via quando sono immangiabili. Miami diceva sempre “Con la patata potrai pulire la tua casa in modo rapido ed efficace grazie all’amido che contiene“. Curiosa di scoprire cosa ci puoi fare? Leggi qui sotto e dopo mettiti a lavoro! In questa pagina potrai scoprire come è possibile pulire casa utilizzando solo delle. Leinfatti contengono l’amido che ...