Acerbi il difensore più forte in Serie A | “Mi ha stupito”

Zirkzee: "Via Arnautovic dovevo fare un passo avanti. Difensori forti? Dico Acerbi e altri due"

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è ancora infortunato, dopo lo strappo subito in Inter-Roma: per molti l’ex Lazio, attualmente, è ilpiùdel campionato, ma c’è un giovane pronto a superarlo. Francesco Colonnese, exdell’Inter e della Lazio, ha parlato ai microfoni di TvPlay per discutere di com’è cambiato il ruolo del centrale arretrato dagli anni ’90 a oggi. Secondo Colonnese, ilpiùdellaA, attualmente è. Poi riguardo al piùdegli anni ’90, l’intervistato hatutti con unadi risposte inattese.e Thuram (LaPresse)Innanzitutto Colennese ha commentato i sorteggi in Europa League, affermando che il sorteggio è stato ottimo per il ...