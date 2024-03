Basket femminile Giara under 19 | sconfitta indolore Le ragazze di Bagnoli si qualificano

Basket play off serie B femminile. Perugia sfida Esquilino. Posti ’chiama’ i tifosi. Perugia – "Sarà il pubblico del PalaPellini la nostra arma vincente". Francesco Posti chiama a raccolta i tifosi biancorossi in vista della sfida che domani, ... (Leggi)

Basket femminile - big match tra Virtus Bologna e Famila Schio nella 20a giornata di Serie A1. La Serie A1 di Basket femminile è pronta a scendere in campo nel weekend alle porte con la ventesima giornata della regular season 2023-2024: andiamo a ... (Leggi)

Basket femminile A2 / Final Eight Coppa Italia : a Roseto Matelica sfida San Giovanni Valdarno. La gara dei quarti di Finale domani 8 marzo inizio ore 18,30. Le toscane sono seconde in classifica in campionato nel raggruppamento A Matelica, 7 marzo 2024 ... (Leggi)