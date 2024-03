Basket femminile A2 Final Eight Coppa Italia | a Roseto Matelica sfida San Giovanni Valdarno

(Di giovedì 7 marzo 2024) La gara dei quarti die domani 8 marzo inizio ore 18,30. Le toscane sono seconde in classifica in campionato nel raggruppamento A, 7 marzo 2024 – Domani 8 marzo inizio ore 18,30 adegli Abruzzi via alledidi serie A2di. La Halley Thundersi è qualificata a questa manifestazione per la prima volta nella sua storia e ai quarti affronterà San. Gli altri incontri: Udine contro Broni, Derthona – Alpo,– Selargius. Sabato le semii e domenica lae. Detentrice la, il Derthona. San...

Al Pala Mattioli sabato 2 marzo va in scena il big match tra la gli Istituti Polesani Vis Rosa e Capra Team Ravenna , che vale il secondo posto in classifica. ... (sport.quotidiano)

LBF Final Eight - Alpo Basket venerdì contro Autosped Derthona: Scocca l'ora della Final Eight di Coppa Italia per l'Ecodem Alpo Basket: le biancoblu sono partite in giornata per Roseto degli Abruzzi, dove domani pomeriggio (ore 16.30) è ...pianetabasket

Basket, coach Bonato crede nel progresso: “Facciamo crescere il movimento ligure, ben vengano le collaborazioni”: Trent'anni di attività all'interno del comprensorio regionale: "Una squadra che riempie il palazzetto di appassionati fa da traino a tutti. L'obiettivo degli allenatori Non far perdere la voglia ai r ...ivg

Il grande Basket femminile sbarca a Roseto con le Final Eight di Coppa Italia Serie A2: ROSETO – Il grande Basket femminile sbarca a Roseto degli Abruzzi in un fine settimana che sarà caratterizzato da sfide di altissimo livello. Si è svolta questa mattina nella Sala Consiliare del ...ekuonews