(Di lunedì 4 marzo 2024) È stato sorpreso giovedì scorso mentre16, all’altezza di Riccione, un cinquantenne residente a Bellaria mentre stava viaggiando a bordo di unBenz modello Clk 220, quando intorno al mezzogiorno l’uomo è stato fermato per quello che avrebbe dovuto essere un normale controllo dalla pattuglia della polstrada. E che invece ha scoperto un vaso di Pandora che non ha fatto altro che complicare sempre di più la posizione del 50enne bellariese. Durante il controllo, infatti, agli agenti intervenuti è subito apparso chiaro lo stato di alterazione da parte del cinquantenne, che poco prima avrebbe assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida della. L’uomo è stato infatti subito sottopostoa cui è risultatoe con ...

Sulla Statale col Mercedes rubato. Positivo all'alcol test: denunciato: