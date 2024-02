Premier League | poker dell’Arsenal al Newcastle

Premier League, poker Liverpool in rimonta: Luton ko 4-1

(Di domenica 25 febbraio 2024), l’Arsenal travolge ilcon un: la squadra di Arteta rimane in scia di Liverpool e City L’Arsenal si impone sulnella sfida serale di. I Gunners di Arteta calano ilin una gara senza storia: ad aprire la gara è l’autogol di Botman, seguito dalla rete di Havertz. Nella ripresa Saka e Kiwior rendono più ampio il vantaggio, mentre nel finale Willock segna il gol della bandiera per i bianconeri. Con questa vittoria l’Arsenal rimane in scia della coppia di testa Liverpool e Manchester City, mentre ilrimane all’ottavo posto, alle spalle del Brighton.