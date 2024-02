Highlights e gol Arsenal-Newcastle 4-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Porto-Arsenal 1-0: video, gol e highlights

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di4-1, match valido per la ventiseiesima giornata di. A Emirates Stadium serata trionfale per i Gunners che dimenticano il beffardo ko di Champions: in gol, dopo l’autogol di Botman, Havertz, Saka e Kiwior, nel finale Willock rende meno amaro il passivo per la formazione bianconera. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Il video con Highlights e gol di Taranto-Catania 1-0, match valevole per la ventottesima giornata del girone C della Serie C 2023 / 2024 . Allo “Iacovone” i ... (sportface)

Il Padova vince sull’Arzignano per 4-0. Nel match valido per la ventottesima giornata di Serie C del Girona A, i padroni di casa trovano la vittoria grazie ... (sportface)

Highlights | Retegui e Bani stendono l’Udinese: festa rossoblu a Marassi: Il Genoa fa tutto nel primo tempo: i gol di Retegui e Bani permettono alla squadra di Gilardino di imporsi sull'Udinese: gli Highlights ...calciomercato

VIDEO - Mapei pirotecnico: l'Empoli batte 3-2 il Sassuolo in extremis, gol e Highlights: Stampa Colpo in chiave salvezza per l’Empoli di Nicola che sbanca il Mapei Stadium. Chance in avvio per Marin e Laurienté, la sblocca Luperto di testa per il Sassuolo. Annullato il raddoppio di Maleh, ...informazione

Salernitana-Monza 0-2: video, gol e Highlights: Nulla da fare per Liverani che dopo il ko di San Siro contro l'Inter non riesce a risollevarsi in casa contro il Monza. All'Arechi arriva un'altra sconfitta per la Salernitana che vede allontanarsi l' ...sport.sky