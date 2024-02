Il trailer finale di Challengers di Luca Guadagnino è game-set-match-boom!

“Challengers”, fuori il trailer del film di Luca Guadagnino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un triangolo amoroso, la fortissima ambizione sportiva e una vecchia amicizia che si trasforma in rivalità fuori e dentro al campo da tennis. Sono questi gli ingredienti principali di, il nuovo film dicon protagonista Zendaya che uscirà in Italia il prossimo 24 aprile. Dopo aver diretto il discusso Bones and All con Timothée Chalamet, il regista italiano questa volta ha affidato alla sua nuova protagonista il ruolo complesso di una sportiva che, a causa di un infortunio, si ritroverà costretta a fare l’allenatrice. La donna però non abbandonerà mai davvero lo spirito di competizione e la sete di vittoria che l’hanno accompagnata in gioventù. Il film avrebbe dovuto aprire l'80esima Mostra del cinema di Venezia ma, a causa degli scioperi che hanno coinvolto per mesi attori e sceneggiatori a Hollywood, il ...