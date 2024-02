(Di martedì 20 febbraio 2024) La prima stagionenuovafantasy di Netflix sarà disponibile in streaming dal 22 febbraio.

Sono disponibili in rete le prime reazioni al remake del celebre anime di Nickelodeon Dopo il successo di One Piece, Netflix si è buttata a capofitto ... (movieplayer)

Avatar: La leggenda di Aang, il trailer finale della serie live - action è un festival per gli occhi: Mancano pochissime ore al debutto su Netflix dell'attesa serie fantasy Avatar: La leggenda di Aang , adattamento live - action dell'omonimo capolavoro animato dello scorso decennio. Disponibili da giovedì 22 febbraio, i primi otto episodi mostreranno l'inizio dell'...

Avatar: La leggenda di Aang: prima clip per la serie live - action targata Netflix: Il principe Zuko e suo zio Iroh in azione nella prima clip di Avatar: La leggenda di Aang, in arrivo su Netflix il 22 febbraio ...

Avatar: La Leggenda di Aang, promossa o bocciata: le prime reazioni al remake live - action Netflix: ... Netflix si è buttata a capofitto nella realizzazione degli adattamenti in live - action di celebri manga e anime e il prossimo in arrivo giovedì è quello di Avatar: La Leggenda di Aang , del quale ...