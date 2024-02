Spal-Arezzo oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Spal-Arezzo, Di Carlo vuole la vittoria: "La salita è lunga, dobbiamo pedalare veloci"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La partita Spal-Arezzo andrà in scena nella giornata di venerdì 23 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

È un periodo piuttosto intenso per la squadra di Di Carlo, che venerdì prossimo contro l’Arezzo disputerà la quarta partita in due settimane. Non c’è tempo ... (sport.quotidiano)

di Andrea Lorentini Per la maggior parte degli allenatori il turnover è una necessità o un’opportunità in alcuni momenti della stagione, sopratutto quando ... (sport.quotidiano)

Spal, Di Carlo: "Guardiamo a noi stessi. Obiettivo 3 punti attraverso prestazione": Vigilia della sfida all'Arezzo per la Spal. Così mister Di Carlo in conferenza stampa: "In questo periodo qui, da quando sono tornato, la squadra è cresciuta molto. tuttoc

Arezzo, Indiani: "Affrontiamo una Spal in salute, ma non cerchiamo alibi": Paolo Indiani, allenatore dell'Arezzo, in vista della sfida con la Spal, ha dichiarato: "Cesena e domani Ferrara sono ambienti dove sono stato e vado volentieri a giocare. Affrontiamo una squadra che ... tuttoc

