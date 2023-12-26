Pronostici 28esima giornata Serie A

Il weekend torna a riempire i campi di calcio italiani. Dopo le ultime settimane di attesa, la 28esima giornata di Serie A si gioca di nuovo, portando in campo le squadre e i loro tifosi. Gli esperti di Superscommesse hanno già dato i loro pronostici, pronti a scommettere su chi potrebbe fare risultato e chi invece rischia di deludere. Il calcio italiano riparte con tutte le sue sorprese e tensioni, tra sfide importanti e partite da non perdere.

Il weekend è salvo: tornano la Serie A, le sue protagoniste e i pronostici degli esperti di Superscommesse. Nel menu del 28esimo turno piatti prelibati come Inter-Fiorentina e il "dolce della casa": Napoli-Milan, big match da cui parte l'ampia analisi della giornata. Napoli – Milan: Segna goal squadra ospite La capolista della Serie A sarà impegnata nel big match contro il Milan. Nelle ultime sei partite di campionato i rossoneri hanno sempre segnato. Inoltre, la squadra di Pioli ha sempre siglato almeno una rete negli ultimi 7 testa a testa al Maradona: il pronostico di Superscommesse è quindi l'esito Segna goal squadra ospite.

