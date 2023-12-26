Pronostici 30esima giornata Serie A

La 30esima giornata di Serie A si avvicina e manca poco alla fine di questa lunga stagione. Le squadre scendono in campo con la voglia di raccogliere punti fondamentali per la classifica, mentre i tifosi aspettano con ansia di vedere i risultati e i pronostici. Il campionato si fa sempre più interessante, con alcune formazioni che cercano di consolidare la propria posizione. La giornata promette emozioni e sorprese, come spesso accade in questa fase finale.

Mancano solo nove giornate a questa lunga e avvincente stagione di Serie A, che torna per il finesettimana con la 30esima giornata. Pronti anche per questo weekend i pronostici degli esperti di Superscommesse, che hanno analizzato le gare in programma partendo dall'insidiosa sfida tra Inter e Monza. Inter-Monza: Segno Dispari Dopo il successo in terra portoghese, l'Inter di Inzaghi si prepara al nuovo turno di campionato contro il Monza. Il consiglio di Superscommesse per questa sfida è l'esito Segno Dispari, uscito 11 volte su 15 nelle gare interne dei nerazzurri, di cui le ultime 2 consecutive, e in 8 delle 14 gare in trasferta dei brianzoli.🔗 Leggi su Seriea24.it

