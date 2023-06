Pnrr | Gentiloni | Italia rischia | serve rimodulazione generale Non aspettare l’ultimo momento

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Se c’è un rischio per l’è quello di non sfruttare a pieno l’opportunità del”. Lo ha detto il commissario all’Economia Paoloa SkyTg24. “E’ un fatto su cui il governo sta lavorando insieme alla Commissione europea”, ha detto il commissario, che poi ha aggiunto: “una proposta diil prima possibile, nondi arrivare al”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ad oggi, per il 54,8% degli italiani ilrimane una reale opportunità, mentre un cittadino su tre (30,2%) lo identifica come una "medicina amara", parole del Commissario europeo Paolo, ......Commissione aggiungono che il confronto dal RepowerEU si è esteso alla terza e quarta rata del. fa presente il commissario agli Affari Economici Paolo. Mentre per la quarta rata, i ...... sequenza frutto delle atmosfere surreali di un partito in cui la "capa" dice no all'uso del... "Non è la stessa cosa fare capolista Paoloo Laura Boldrini", dice uno, e un altro "fin ...

Pnrr, Gentiloni incalza l'Italia: "Serve proposta di rimodulazione il prima possibile" la Repubblica

“Se c’è un rischio per l’Italia è quello di non sfruttare a pieno l’opportunità del Pnrr”. Lo ha detto il commissario all’Economia Paolo Gentiloni a SkyTg24. “E’ un fatto su cui il governo sta ...Il Piano nazionale di ripresa e resilienza nelle ultime due settimane ha scalato a pieno titolo il ranking della classifica delle priorità dei cittadini rispetto alla loro quotidianità, entrando a met ...