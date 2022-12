Sci alpino | nove azzurri presenti nella prima discesa della Val Gardena Paris prova a cancellare il tabù Saslong

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Comincia domani la tre giorni di gare in Val. Tutto pronto sullaper ladelle due discese in programma e saranno bengliche si presenteranno al cancelletto di partenza con l’obiettivo dire a riscattare le deludenti prestazioni ottenute tra Lake Louise e Beaver Creek. Nessun italiano è riuscito ad entrare almeno in Top-10 nelle gare di velocità in Nord America ed il ritorno in Europa si spera possa essere benevolo per i nostri portacolori. La, però, è una pista non molto amata daglivisto che l’ultimo podio è il secondo posto di Christof Innerhofer in superG e addirittura l’ultima vittoria risale addirittura al 2008 con Werner Heel sempre in supergigante. Dominiknon ha un ...