Ultime Notizie – Meloni | “Voglio restare me stessa | per manovra no esercizio provvisorio”

(Di domenica 4 dicembre 2022) “me. Nonche la gente pensi che non sia più lapersona in cui crede. Solo perché è diventata presidente del Consiglio “. Ad affermarlo è il premier Giorgiain un colloquio con La Repubblica. Ed è per questo che, in conferenza stampa, “ho risposto a tono” alle domande dei giornalisti: “Esattamente – sottolinea – come sarebbe accaduto sei mesi fa o sei anni fa perché se c’è una cosa che mi fa perdere la pazienza è la mancanza di rispetto. Io sono orgogliosa di quel che ho fatto nella vita, di come ho costruito il mio percorso dal nulla e non sopporto coloro che ironizzano e pensano di avere a che fare con la ragazzina alla quale poter sempre insegnare qualcosa e da trascinare di tanto in tanto nel fango, basta tirarla giù ed è fatta. Io non mi ...