Serie A | Inter | continuano le manovre sulla fascia sinistra

Leggi su sport.virgilio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L'ha un obiettivo specifico in vista del mercato di riparazione di gennaio, ovvero rinforzare la corsia di. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo al momento sarebbe Adrien Truffert del Rennes. La società vuole non meno di 20 milioni, non trattabili specialmente dato che il club francese non ha ...