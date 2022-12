Da “Allegri Out” ad “Allegri All-in” | Adesso ha in mano le chiavi della Continassa | che beffa ai tifosi!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Solo pochi mesi fa era l’allenatore più in discussione del campionato,però la situazione si è ribaltata in una notte,gongola PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stato l’ennesimo inizio di campionato da osservato speciale quello di Massimiliano, la sua Juventus, anche a causa dei tanti infortuni, così come lo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TuttoJuve24.it

Un blacktotale che ha terremotato, una volta di più, l'ambiente juventino, esponendolo a ... più banali : è molto più difficile tifare Juve adesso rispetto agli anni di Conte e del primo, ...... quasi un suo fratello, aveva già detto tutto e qualcosa di più in tempi non sospetti, almeno 15 giorni fa: " Ma quale scudetto e scudetto, altro chee tutte ste chiacchiere. Quello che ... Juventus, Dario Pellegrini in ESCLUSIVA: “Agnelli un visionario, ecco cosa cambia dal mercato, ai giovani passando per Allegri” La Juventus non vede l'ora che il mondiale arrivi alla conclusione; al momento, infatti, sono tre i bianconeri out per infortunio.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...