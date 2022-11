Concorsi pilotati | chiesto il processo per Galli | l’accusa dei pm è turbativa d’asta e falso

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’infettivologo Massimorischia di finire ain uno dei filoni dell’inchiesta sui presuntiper i posti di professore e ricercatore alla facoltà di medicina dell’Università Statale di Milano. La procura hache il professore venga giudicato per un episodio die un. Le accuse, rispetto a quelle originarie, sono state ridimensionate. La richiesta di rinvio a giudizio per l’ex primario dell’ospedale Sacco ora in pensione, diventato volto noto durante le fasi più drammatiche della pandemia Covid, sta per essere inoltrata all’ufficio gip dai pubblici ministeri Bianca Maria Eugenia Baj Macario e Carlo Scalas e ha anche la firma del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli. Si tratta della prima ...

