Bomba d' acqua nel Cilento | strade come fiumi Appello del Comune | ' Rimanere in casa | spostamenti vietati'

Maltempo in provincia di Salerno dove i danni maggiori stanno interessando il Cilento e, in particolare, i comuni di Agropoli e Castellabate: unad'si è abbattuta sulla parte meridionale della provincia intorno alle 10.15. Il comando vigili del fuoco Salerno ha effettuato già 30 interventi e 50 chiamate sono ancora in attesa, una ...Tempo di Lettura: 2 minuti Sono immagini spaventose quelle che giungono dal Cilento, in particolare dai comuni di Agropoli e Castellabate dove unad'si è abbattuta questa mattina creando non pochi danni e disagi, infatti le strade sono diventati veri e propri fiumi in piena che hanno portato via auto e tutto ciò che hanno trovato sul ...Il maltempo si abbatte inesorabile in provincia di Salerno, dove le strade sono diventati fiummi in piena e l'acqua continua a cadere senza sosta. I danni maggiori stanno interessando il ...Cilento in ginocchio a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto alle prime ore della mattina: strade invase da acqua e fango ...