Inzaghi | ' Il rigore? Non mi era mai capitato che un arbitro richiamato dal Var tornasse indietro'

Simonecommenta così la sconfitta della sua Inter contro il Bayern Monaco nell'ultima ... Potevamo sbloccarla con Lautaro - commenta l'allenatore nerazzurro - o con l'episodio del- non ...Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simonestadio Giuseppe Meazza Leggi anche Bayern - Inter, Barella chiede un: perché non è stato concesso Bayern Monaco - Inter, ... Inter, Inzaghi: “Rigore Di solito al Var si cambia decisione. Lukaku Dispiace” L' Inter di Inzaghi è stata battuta 0-2 in Champions League dal Bayern Monaco, ma il risultato non ha compromesso la qualificazione agli ottavi già acquisita. Anzi, il tecnico nerazzurro ha potuto pen ...Inzaghi recrimina per un rigore non concesso sullo 0-0. Nonostante un ampio turn over la sua squadra non sfigura contro i campioni di Germania ...