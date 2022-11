Giorgia Meloni rivendica la norma anti - rave | ' Ma non negheremo diritto a esprimere dissenso'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il nodo intercettazioni Al centro del dibattito, all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme 'in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali', c'è ...

Il primo scontro nuovo governo - opposizione è sul decreto anti - rave .si è detta "fiera" della norma che consentirà all'Italia di non essere più "la maglia nera in tema di sicurezza". Enrico Letta ha invece chiesto di ritirare il decreto perché "mette in ...... fa moine ai ricchi e agli evasori" le accuse delle opposizioni Renzi attacca il Pd e non la, così regala il centrosinistra a Conte La forza di: la mancanza di un'alternativa ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale.Sono tre le navi delle Ong che da oltre dieci giorni attendono l'assegnazione di un porto sicuro di sbarco con più richiami alle autorità maltesi e italiane. Centinaia di minori non accompagnati a bor ...