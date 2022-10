GF Vip | che fine ha fatto il marito di Giaele? “È arrabbiato con lei”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Stando a quanto recentemente emerso sul web, il matrimonio diDe Donà, concorrente del GF Vip, potrebbe essere in crisi. Ad insospettire il popolo dei social è il silenzio da parte di Bredford Beck,della gieffina, che non haalcuna sorpresa alla moglie in occasione del suo compleanno. Dietro la sua assenza L'articolo