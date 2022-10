(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La Digos ha denunciatoattivisti del movimento "Fridays for future": avrebbero abbandonato il corteo autorizzato per imbrattare i muri del palazzoa Regione Marche con frasi offensive verso la giunta regionale die la, usando sacchi diproveniente dalle zone alluvionate

ilGiornale.it

... e sono due mesi di assalti ai banchetti dei militanti di, di comizi 'dovranno sputare sangue', die scritte minacciose nei confronti di parlamentari del fronte avverso e, ......coinvolse il suo avvocato Sara Soresi (oggi vicina di banco in Consiglio comunale nel) ... Il mio invito a tutti è quello di pensarci due volte prima di scrivereo frasi fuori luogo, ... Insulti a centrodestra e polizia con il fango dell'alluvione: cinque denunce La Digos ha denunciato cinque attivisti del movimento "Fridays for future": avrebbero abbandonato il corteo autorizzato per imbrattare i muri del palazzo della Regione Marche con frasi offensive verso ...La sinistra ha ragionato per anni sulle Pari opportunità, partendo dalle quote rosa e arrivando a impartire grottesche lezioni di grammatica. Tanti i temi toccati dal dibattito progressista: si dirà « ...