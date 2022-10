Coronavirus | 38 morti e 33 876 contagi Stabile il tasso di positività al 18 | 8%

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il bollettino del 1° ottobre 2022 Sono 38 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 38). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 177.130. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +33.876 positivi. Sono 456.149 gli attualmente positivi nel Paese, con 451.830 persone in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali In 4.181 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 138 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 14 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 180.241 nuovi tamponi, con ildi ...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’1 ottobre: 33.876 nuovi casi, i morti sono 38 - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 33.876 contagi e 38 morti: bollettino 1 ottobre ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Lombardia, 5.991 contagi e 10 morti. A Milano 1.482 casi ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Italia, 33.876 contagi e 38 morti: bollettino 1 ottobre ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Lombardia, 5.991 contagi e 10 morti. A Milano 1.482 casi ??Leggi di più su -

... è oggi a quota 364 casi ogni 100mila abitanti a settimana, mentre il 25 settembre scorso era a 230": così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione...BOLLETTINOITALIA 1 OTTOBRE 2022/ Dati Min Salute: +33.876 casi, 38Sono stati invece 10 inelle ultime 24 ore, per un totale di 42.556 decessi dall'avvento della pandemia di ...danno il quadro aggiornato dei nuovi casi di contagi da Covid-19, i morti, gli attualmente positivi ricoverati in terapia intensiva, in un reparto ospedaliero o in isolamento domiciliare. Inoltre i ...I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.181 (il 30 settembre erano 4.101 ), in aumento di 80. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 180.241 Sono 33.876, in diminuzione rispetto al 30 sett ...