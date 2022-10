Ascolti TV analisi 30 settembre: Carlo Conti lotta con Can Yaman e Francesca Chillemi. In seconda serata sfonda il “Maurizio Costanzo Show” (Di sabato 1 ottobre 2022) Ascolti al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,881 milioni e 25,88%; “Reazione a catena” (2° parte) a 4,250 milioni e 26,7%. “Soliti Ignoti” 4,223 milioni e 21,16%. Primo week end a tutti gli effetti autunnale, con Formula 1 e Motomondiale e il ritorno della Serie A in primo piano quello ‘anticipato’ da venerdì 30 settembre. In prima serata Rai1 ha schierato il ritorno di Tale e Quale Show e Canale 5 ha risposto con la fiction in prima tv Viola come il mare. Rai2 ha puntato sul docufilm Le Ultime Parole del boss , Rai3 sulla prima tv de I Predatori e Italia 1 sul cult Rambo. Nel primo venerdì post elettorale Rete 4 è tornata schierare la nera di Quarto Grado, mentre Diego Bianchi si è ripreso la collocazione ordinaria di Propaganda Live. La quinta puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno e la ... Leggi su tvzoom (Di sabato 1 ottobre 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,881 milioni e 25,88%; “Reazione a catena” (2° parte) a 4,250 milioni e 26,7%. “Soliti Ignoti” 4,223 milioni e 21,16%. Primo week end a tutti gli effetti autunnale, con Formula 1 e Motomondiale e il ritorno della Serie A in primo piano quello ‘anticipato’ da venerdì 30. In primaRai1 ha schierato il ritorno di Tale e Qualee Canale 5 ha risposto con la fiction in prima tv Viola come il mare. Rai2 ha puntato sul docufilm Le Ultime Parole del boss , Rai3 sulla prima tv de I Predatori e Italia 1 sul cult Rambo. Nel primo venerdì post elettorale Rete 4 è tornata schierare la nera di Quarto Grado, mentre Diego Bianchi si è ripreso la collocazione ordinaria di Propaganda Live. La quinta puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno e la ...

