Covid, Gimbe: balzo dei contagi, in 7 giorni +34% (Di giovedì 29 settembre 2022) Dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 21 - 27 settembre, risulta che i contagi da Covid sono aumentati del 34% e tornano a salire anche i ricoveri ordinari, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 settembre 2022) Dal monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana 21 - 27 settembre, risulta che idasono aumentati del 34% e tornano a salire anche i ricoveri ordinari, ...

