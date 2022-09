Milan | De Ketelaere c' è un mese da Diavolo

(Di mercoledì 28 settembre 2022)O - Ottobre sarà unmolto importante per il futuro del. In Champions, ci sarà il doppio confronto con il Chelsea e la trasferta in casa della Dinamo Zagabria. In campionato, invece, ...

Luxgraph : De Ketelaere, sprint mondiale: il Milan si aspetta di più - sportli26181512 : MN - Bianchin su De Ketelaere: 'Uno come lui non è così comune nel calcio recente': Luca Bianchin, giornalista al s… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: La puntata di oggi di #FiloRossonero con Carlo #Pellegatti e @_BeatriceSarti ?????? ????La giornata degli infortunati ????Co… - Den96109848 : RT @RadioRossonera: La puntata di oggi di #FiloRossonero con Carlo #Pellegatti e @_BeatriceSarti ?????? ????La giornata degli infortunati ????Co… - RadioRossonera : La puntata di oggi di #FiloRossonero con Carlo #Pellegatti e @_BeatriceSarti ?????? ????La giornata degli infortunati… -

MILANO - Ottobre sarà un mese molto importante per il futuro del. In Champions, ci sarà il doppio confronto con il Chelsea e la trasferta in casa della Dinamo Zagabria. In campionato, invece, il big - match con la Juventus. Chiaro che saranno decisive ...Le prossime potrebbero essere delle settimane molto agitate in casasul fronte mercato, con le big d'Europa a caccia del talento rossonero più prezioso. Dopo il ... ma l'arrivo di De...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA per legge ...Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere ...