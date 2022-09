mors - upiale ammazzato di botte da un canguro | questa è stata la causa del decesso di 77enne

Da www.tgcom24.mediaset.it uomo ucciso dal canguro Un uomo australiano di 77 anni è stato ucciso dal canguro che teneva come 'animale domestico'. Lo riporta la Bbc, citando fonti locali. L'anziano è ...Da www.tgcom24.mediaset.it uomo ucciso dal canguro Un uomo australiano di 77 anni è stato ucciso dal canguro che teneva come 'animale domestico'. Lo riporta la Bbc, citando fonti locali. L'anziano è ...Australia un uomo di 77 anni è stato attaccato ed ucciso da un canguro. La vittima lo teneva in casa come un animale domestico.Ucciso a 77 anni dal canguro che allevava in casa. L'uomo è stato soccorso da un parente che lo ha trovato nell'abitazione, privo di vita e con gravi ferite alla testa.