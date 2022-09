(Di lunedì 12 settembre 2022) I mesi precedenti a Wrestlemania 38 sono stati interessati da continui riferimenti all’arrivo diin WWE. La medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo 2020, è stato contattato dalla federazione subito dopo la sua vittoria, e il suo approdo nella compagnia era parecchio atteso dal pubblico e dalla critica. La sua prima apparizione avviene proprio al “Grandaddy of them all”, dove, salito sul ring, esegue un suplex ai danni di Chad. Da lì il nulla cosmico. “Where is he now?” Dopo il segmento di Wrestlemania, il debutto diera atteso anche negli show settimanali. Tuttavia né questo è successo, né si è fatta più menzione di lui in tv., storico giornalista di Wrestling, ha parlato proprio di lui e di quanto stia accadendo attorno al suo ...

Zona_Wrestling : Dave Meltzer: 'Si voleva fare di Gable Stevenson il 'nuovo' Brock Lesnar' - TSOWrestling : Dave Meltzer ha pubblicato i suoi voti per #AEWAllOut! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Le valutazioni di Dave Meltzer per i match di #NXTWorldsCollide! #TSOW // #TSOS // #WWE // #WWENXT - TSOWrestling : I voti di Dave Meltzer agli incontri di #WWECastle! #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : Dave Meltzer e Bryan Alvarez smentiscono Brad Shepard: nessuna richiesta di rilascio da parte di Thunder Rosa!… -

The Shield Of Wrestling

, noto giornalista nel mondo del Wrestling, ha scritto su Twitter di come la WWE avesse avvisato staff e talenti con un memo interno, ancora prima che la notizia di Triple H diventasse di ...Cody Rhodes e gli Young Bucks, all'epoca sotto contratto con la ROH, decisero di accettare una scommessa fatta con il giornalistae realizzare il più grande show di Wrestling ... Clash at the Castle, i voti di Dave Meltzer: 5 stelle per Gunther vs Sheamus! I mesi precedenti a Wrestlemania 38 sono stati interessati da continui riferimenti all'arrivo di Gable Stevenson in WWE. La medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokyo 2020, è stato contattato dalla federa ...All’evento hanno presenziato cuochi e pasticceri delle diverse associazioni da tutta Italia. Caltanissetta – Assegnato ieri a Caltanissetta il Guinness world record per il cannolo più lungo del mondo, ...