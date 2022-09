Gina Lollobrigida in ospedale: frattura al femore (Di domenica 11 settembre 2022) Nessuna particolare preoccupazione dei medici ma l’attrice ha compiuto 95 anni due mesi fa. L’ultima avventura politica è stata la sua candidatura Leggi su corriere (Di domenica 11 settembre 2022) Nessuna particolare preoccupazione dei medici ma l’attrice ha compiuto 95 anni due mesi fa. L’ultima avventura politica è stata la sua candidatura

Luxgraph : Gina Lollobrigida in ospedale: frattura al femore #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina… - Corriere : Gina Lollobrigida in ospedale dopo una caduta: frattura al femore - Gianlui78807380 : #Domenicain Riparte Domenica In. Riparte con Mara Venier. E vediamo se le ospitate di Gina Lollobrigida, Katia Ricc… - vanarda : @Raindog2704 E Gina Lollobrigida! Quanto volte l’ho visto! ?? - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film in #Tv??#Cinema?? 16,24 rete4 Torna a settembre con Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Sandra Dee, Brenda De Banzie… -