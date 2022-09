Il coach di Sinner: «Se vinci sei bravo, se Jannik fa doppio fallo Vagnozzi non capisce niente. In Italia è così» (Di sabato 10 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner da febbraio. Gli vinee chiesto da dove si riparte, dopo New York. «Dall’atteggiamento spettacolare con cui Jannik è stato in campo 5 ore 15’ con un mostro come Alcaraz. Mi è piaciuta la sua resilienza in un match ad altissima intensità, la qualità del tennis: si è spinto al limite, risalendo da situazioni difficili, ha annullato 5 set point, ha reagito al match point non convertito. Non sono stupito: sapevo che non molla mai. E l’aspetto fisico: problemi risolti». Sinner non è così freddo come sembra, dice. «Le emozioni le vive, ma è molto bravo a non darlo a vedere. È un caldo a cui le sfide non tolgono il sonno, a cui non piace perdere nemmeno a una specie di scala 40 francese ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Simonedida febbraio. Gli vinee chiesto da dove si riparte, dopo New York. «Dall’atteggiamento spettacolare con cuiè stato in campo 5 ore 15’ con un mostro come Alcaraz. Mi è piaciuta la sua resilienza in un match ad altissima intensità, la qualità del tennis: si è spinto al limite, risalendo da situazioni difficili, ha annullato 5 set point, ha reagito al match point non convertito. Non sono stupito: sapevo che non molla mai. E l’aspetto fisico: problemi risolti».non èfreddo come sembra, dice. «Le emozioni le vive, ma è moltoa non darlo a vedere. È un caldo a cui le sfide non tolgono il sonno, a cui non piace perdere nemmeno a una specie di scala 40 francese ...

