L’idrochinina combatte la farmacoresistenza

(Di venerdì 2 settembre 2022) Uno studio di tre università ha dimostrato che la molecola presente in alcuni alberila– Ricercatori dell’Università di Portsmouth e delle università di Naresuan e Pibulsongkram Rajabhat in Thailandia hanno scoperto che un composto presente in natura, noto come idrochinina, ha il potere di uccidere i batteri resistenti ai farmaci. Laè diventata una delle maggiori minacce per la salute pubblica a livello globale. Si verifica quando microrganismi come virus, batteri, funghi e parassiti mutano nel tempo acquisendo resistenza ai farmaci e rendendo, quindi, vana la cura di molte infezioni, come ad esempio la sepsi, infezioni del tratto urinario e le polmoniti. Per questo lo studio di nuovi farmaci antimicrobici è diventato una priorità globale: microrganismi resistenti ai farmaci sono, infatti, ...