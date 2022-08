Colpire gli extra profitti non serve ed è sbagliato. Nicola Rossi spiega perché (Di martedì 30 agosto 2022) La invocano tutti, o quasi. perché potrebbe essere una parte della soluzione alla crisi energetica che sta trascinando l’Italia nell’abisso, con decine di imprese che non sanno se domani, tra una settimana o un mese riusciranno ad avviare le macchine. La tassa sugli extra profitti è nella testa del governo di Mario Draghi il jolly per finanziare un nuovo intervento sulle bollette, dell’ordine di 15 miliardi. Non se ne parla, è il pensiero del premier, di fare altro deficit e mettere ancora sotto stress i conti. Eppure, c’è chi non è d’accordo, non certo uno sparuto manipolo. E così, mentre l’Europa si compatta sul price cap al gas dopo il sì a mezza bocca della Germania, in Italia si lavora a un remake dell’imposta (10%) sui guadagni delle imprese energetiche che, grazie all’aumento del prezzo del gas, hanno marginato più del previsto. ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) La invocano tutti, o quasi.potrebbe essere una parte della soluzione alla crisi energetica che sta trascinando l’Italia nell’abisso, con decine di imprese che non sanno se domani, tra una settimana o un mese riusciranno ad avviare le macchine. La tassa sugliè nella testa del governo di Mario Draghi il jolly per finanziare un nuovo intervento sulle bollette, dell’ordine di 15 miliardi. Non se ne parla, è il pensiero del premier, di fare altro deficit e mettere ancora sotto stress i conti. Eppure, c’è chi non è d’accordo, non certo uno sparuto manipolo. E così, mentre l’Europa si compatta sul price cap al gas dopo il sì a mezza bocca della Germania, in Italia si lavora a un remake dell’imposta (10%) sui guadagni delle imprese energetiche che, grazie all’aumento del prezzo del gas, hanno marginato più del previsto. ...

MalyskaDi : RT @MariGe49975095: @di_mlf DIMASH NEW MV ZHALYN Si dice che il talento colpisce un obiettivo che gli altri non possono colpire. Ma un geni… - Dimash_fan516 : RT @MarinaGelashvi6: @Helendear007 DIMASH NEW MV ZHALYN Si dice che il talento colpisce un obiettivo che gli altri non possono colpire. Ma… - MelgerTina : RT @umanesimo: Prima gli forniamo le armi per bombardare una centrale nucleare in funzione. Poi gli mandiamo le compresse che serviranno se… - AuroraItalian : L'attacker ha dovuto colpire gli indirizzi individualmente e ogni istanza dell'attacco ha potuto rubare al massimo… - umanesimo : Prima gli forniamo le armi per bombardare una centrale nucleare in funzione. Poi gli mandiamo le compresse che serv… -