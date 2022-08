Elezioni, Salvini nega le inteferenze russe: il fan di Putin che altro poteva dire? (Di venerdì 26 agosto 2022) Salvini il fan di Putin continua a negare le interferenze russe sul voto italiano come su tutti i voti europei che ci sono stati negli ultimi anni. In Realtà Putin ha sempre favorire l'estrema destra ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022)il fan dicontinua are le interferenzesul voto italiano come su tutti i voti europei che ci sono stati negli ultimi anni. In Realtàha sempre favorire l'estrema destra ...

