Ancelotti: “Per Scudetto solite favorite, ma Roma c’è. Dopo il Real smetto” (Di sabato 13 agosto 2022) Carlo Ancelotti è reduce dalla fresca vittoria della Supercoppa Europea con il Real Madrid, ennesimo trofeo di una bacheca ricchissima, da leggenda. Il tecnico italiano ha concesso un’intervista a Il Messaggero, in cui ha toccato diversi temi, a partire da un pronostico per la nuova stagione di Serie A: “Le favorite sono sempre le solite tre. Il Milan ha preso un talento interessante come De Ketelaere, e prosegue sulla linea dei giovani tracciata da Paolo Maldini. L’Inter ha ancora il motore potente e in più è tornato Lukaku. La Juventus è ancora in fase di costruzione, ma già Di Maria è un colpo intelligente: ha qualità ed esperienza, ed è ancora integro. Dopodiché, occhio alla Roma: Dybala, Wijnaldum e Matic sono colpi importanti, mentre Spinazzola e Zaniolo sono usciti dall’ombra ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Carloè reduce dalla fresca vittoria della Supercoppa Europea con ilMadrid, ennesimo trofeo di una bacheca ricchissima, da leggenda. Il tecnico italiano ha concesso un’intervista a Il Messaggero, in cui ha toccato diversi temi, a partire da un pronostico per la nuova stagione di Serie A: “Lesono sempre letre. Il Milan ha preso un talento interessante come De Ketelaere, e prosegue sulla linea dei giovani tracciata da Paolo Maldini. L’Inter ha ancora il motore potente e in più è tornato Lukaku. La Juventus è ancora in fase di costruzione, ma già Di Maria è un colpo intelligente: ha qualità ed esperienza, ed è ancora integro.diché, occhio alla: Dybala, Wijnaldum e Matic sono colpi importanti, mentre Spinazzola e Zaniolo sono usciti dall’ombra ...

