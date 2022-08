Non solo la Roma, un altro club piomba su Solbakken: rischio beffa per il Napoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato. Il Napoli è tra i club più attivi, con il d.s. Giuntoli alle prese con varie trattative tra acquisti e cessioni. Un affare, però, sembrava già definito dagli azzurri. Già, perché nelle scorse settimane era circolata la notizia dell’accordo ormai raggiunto tra i partenopei e Ola Solbakken, esterno norvegese del Bodo Glimt. Il calciatore classe ’99 ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. Il Napoli pare avergli già fatto svolgere le visite mediche (ha un infortunio alla spalla, ndr) con l’obiettivo di tesserarlo a parametro zero a gennaio. Il piano perfetto degli azzurri, però, potrebbe andare in fumo. FOTO: Getty – Solbakken Non solo il Napoli, su ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato. Ilè tra ipiù attivi, con il d.s. Giuntoli alle prese con varie trattative tra acquisti e cessioni. Un affare, però, sembrava già definito dagli azzurri. Già, perché nelle scorse settimane era circolata la notizia dell’accordo ormai raggiunto tra i partenopei e Ola, esterno norvegese del Bodo Glimt. Il calciatore classe ’99 ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. Ilpare avergli già fatto svolgere le visite mediche (ha un infortunio alla spalla, ndr) con l’obiettivo di tesserarlo a parametro zero a gennaio. Il piano perfetto degli azzurri, però, potrebbe andare in fumo. FOTO: Getty –Nonil, su ...

