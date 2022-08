Elezioni: Renzi, 'fare candidature e liste è facile, ma con Calenda bisogna fare le cose per bene' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Se si fa l'accordo bisogna capire qual è la prospettiva, se c'è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera domanda è vogliamo fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura. Per farlo, bisogna fare le cose per bene". Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa dell'accordo con Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Se si fa l'accordocapire qual è la prospettiva, se c'è un ragionamento. Lee la lista sono la cosa più, la vera domanda è vogliamoun percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura. Per farlo,leper". Lo ha detto Matteoalla Stampa dell'accordo con Carlo

SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - carlosibilia : Certo che se #Renzi e #Calenda si alleassero non so che risultato avrebbero alle elezioni, ma di sicuro sarebbero l… - LaStampa : 46 giorni al voto - Nasce il Piccolo Centro di Calenda e Renzi. Ora la destra può davvero puntare al cappotto - gioalbarosa : Elezioni politiche 2022, Berlusconi: mi candido al Senato. Oggi l'incontro Renzi-Calenda. Ilaria Cucchi corre con S… - TV7Benevento : Elezioni: Renzi, 'domani ci vediamo con Calenda e decidiamo' - -