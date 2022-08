"A ci era legato Shinzo Abe": una scoperta inquietante. Omicidio, ora tutto torna? (Di domenica 7 agosto 2022) «Non l'ho ucciso perché ero contrario alle sue convinzioni politiche, ma a causa dei suoi legami con la Chiesa dell'Unificazione»: così spiegò alla Polizia Tetsuya Yamagami, assassino dell'ex-primo ministro giapponese Shinzo Abe. Una setta fondata dal coreano Reverendo Sun Myung Moon che avrebbe fatto il lavaggio del cervello alla madre dell'omicida, spingendola a donarle tutte le sue proprietà. Nell'immediato la tesi fu giudicata demenziale. I media osservarono come Abe fosse un devoto scintoista e non risultassero legami di questo tipo e comunque, a 10 anni dalla morte del fondatore la Chiesa ha perso gran parte della sua importanza. Anzi, dal 2005 ha pure cambiato nome, in Federazione delle Famiglie per la Pace e l'Unificazione nel mondo, Adesso, però, arrivano alcune conferme. Va detto che la Chiesa dell'Unificazione è nota per il suo anticomunismo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) «Non l'ho ucciso perché ero contrario alle sue convinzioni politiche, ma a causa dei suoi legami con la Chiesa dell'Unificazione»: così spiegò alla Polizia Tetsuya Yamagami, assassino dell'ex-primo ministro giapponeseAbe. Una setta fondata dal coreano Reverendo Sun Myung Moon che avrebbe fatto il lavaggio del cervello alla madre dell'omicida, spingendola a donarle tutte le sue proprietà. Nell'immediato la tesi fu giudicata demenziale. I media osservarono come Abe fosse un devoto scintoista e non risultassero legami di questo tipo e comunque, a 10 anni dalla morte del fondatore la Chiesa ha perso gran parte della sua importanza. Anzi, dal 2005 ha pure cambiato nome, in Federazione delle Famiglie per la Pace e l'Unificazione nel mondo, Adesso, però, arrivano alcune conferme. Va detto che la Chiesa dell'Unificazione è nota per il suo anticomunismo ...

