Nuoto | Europei 2022 | Florian Wellbrock e Lukas Märtens reduci dal Covid Tanti dubbi per gli avversari di Paltrinieri e Detti

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il conto alla rovescia che ci sta portando aglididi Roma sta per scadere. Dall’11 al 17 agosto la piscina del Foro Italico sarà teatro di sfide molto interessanti tra migliori interpreti del Vecchio Continente vi è sicuramente Gregorio. Il carpigiano, capace della magica doppietta d’oro ai Mondiali di Budapest nei 1500 stile libero e nella 10 km in acque libere, ha tutte le intenzioni di confermarsi tale e in maniera ancor più convincente nella rassegna di casa. Tra i rivali di Greg ci sarà il duo tedesco formato da, con il primo diretto rivale del nostro portacolori (oro nella 5 km e nella prova a squadre del fondo, argento negli 800m sl, bronzo nei 1500m sl e nella 10 km a Budapest ...

ROMA. Sarà Federica Pellegrini la madrina della 36esima edizione dei campionati europei delle discipline acquatiche, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto. Gli 'ambassador' saranno invece Massimo Rosolino, Tania Cagnotto e Filippo Magnini: la Divina e i tre ex campioni saranno presenti anche alla cerimonia inaugurale.