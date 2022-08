“Hanno sparato almeno 6 colpi”. Agguato al centro, ucciso un uomo. Ex calciatore colpito al volto: grave (Di martedì 2 agosto 2022) Un fatto di cronaca che sconvolge un intera città. Agguato a Pescara, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e un altro è stato ferito. È successo tutto di fronte a un bar del centro alle 20 circa. Siamo nel cuore della città, precisamente a via Ravasco, in una strada aperta solo a pedoni e biciclette. La vittima è Walter Albi, 66 anni, che risulta iscritto all’albo degli architetti. Ad essere colpito, ma non mortalmente, è invece Luca Cavallito, 48 anni, ex calciatore, secondo quanto riferisce l’Ansa. Sembra che a sparare sia stata una sola persona giunta in moto. Testimoni parlano di un braccio che spunta da alcune piante sul lato di via Ravasco e di una mano fermissima che spara almeno sei colpi. L’uomo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Un fatto di cronaca che sconvolge un intera città.a Pescara, dove unè statodi pistola e un altro è stato ferito. È successo tutto di fronte a un bar delalle 20 circa. Siamo nel cuore della città, precisamente a via Ravasco, in una strada aperta solo a pedoni e biciclette. La vittima è Walter Albi, 66 anni, che risulta iscritto all’albo degli architetti. Ad essereto, ma non mortalmente, è invece Luca Cavallito, 48 anni, ex, secondo quanto riferisce l’Ansa. Sembra che a sparare sia stata una sola persona giunta in moto. Testimoni parlano di un braccio che spunta da alcune piante sul lato di via Ravasco e di una mano fermissima che sparasei. L’...

