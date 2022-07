Ippodromo Paolo VI | Gran Premio Due Mari Vito Punzi | «Sempre in prima linea per promuovere il nostro territorio»

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si terrà domenica 31 luglio, presso l’VI di Taranto, ilDue“trofeo Donato Carelli”, edizione 2022. Un evento ricco di emozioni e divertimento che vedrà alternarsi la corsa al dj set e a momenti per i più piccoli. Organizzato dalla SIFJ, società che gestisce l’, vedrà come ospiti di eccezione Alex Belli e Delia Duran, coppia reduce dall’ultima edizione delde Fratello Vip. A presentare la serata – con ingresso libero – come avvenuto per la scorsa edizione, saràAntonio, ex sindaco di Montemesola, attualmente consigliere provinciale e autore di “politica al trotto”, una iniziativa che portò in pista gli amministratori locali, per far toccare loro con mano la realtà e le ...